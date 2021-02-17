Жители Техаса греются в своих домах с помощью палаток из-за снежной бури

Некоторые отмечают, что никогда не видели столько снега. При этом минусовые температуры иногда блокировали жизнь, но электроэнергию до этого не отключали никогда.

Как сообщалось, в настоящее время без света остаются более 4 млн человек. Холода сорвали поставки 400 тысяч доз вакцины против коронавируса.

В 24 американских городах 15 февраля температура опустилась до рекордно низких показателей.

