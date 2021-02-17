Жители Техаса греются в своих домах с помощью палаток из-за снежной бури

Снежная буря, которая бушует в США, оставила жителей Техаса без электроэнергии, сообщает РИА Новости.

Одни люди остались без еды, другие - вынуждены ставить палатки прямо в домах, чтобы согреться. По словам местных жителей, электроэнергии нет больше суток. Во многих магазинах опустели полки с продуктами. Также в дефиците оказались древесный уголь и дрова, с помощью которых можно было приготовить еду.

Около 4,4 млн жителей США остались без электричества из-за экстремальных холодов

Некоторые отмечают, что никогда не видели столько снега. При этом минусовые температуры иногда блокировали жизнь, но электроэнергию до этого не отключали никогда.

Как сообщалось, в настоящее время без света остаются более 4 млн человек. Холода сорвали поставки 400 тысяч доз вакцины против коронавируса.

В 24 американских городах 15 февраля температура опустилась до рекордно низких показателей.

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ФОТО: РИА Новости/Егор Еремов
ТЕГИ:ПогодаСША
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