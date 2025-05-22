Он также указал на то, что Киеву вряд ли удастся вернуться к границам даже 2022 года. Бывший главком украинской армии отметил, что у российских войск имеются средства, силы и ресурсы для того, чтобы атаковать украинскую территорию и наступать в зоне специальной военной операции.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что российская армия наступает по всем направлениям в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

