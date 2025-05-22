Залужный: Украина не вернется к границам 1991 года
Украина не сумеет вернуться к границам 1991 года, надеяться на чудо не следует. Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщило издание «РБК-Украина».
Он также указал на то, что Киеву вряд ли удастся вернуться к границам даже 2022 года. Бывший главком украинской армии отметил, что у российских войск имеются средства, силы и ресурсы для того, чтобы атаковать украинскую территорию и наступать в зоне специальной военной операции.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что российская армия наступает по всем направлениям в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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