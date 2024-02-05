Байден поддержал законопроект Сената по границе

Глава государства призвал Конгресс принять его как можно скорее. По словам Байдена, миграционная система США была «сломана» десятилетиями, а теперь настало время это исправить. Как указал президент, сенат США проделал «тяжелую работу», а теперь дело за республиканцами в Палате представителей.

Ранее Белый дом заявил, что Байден выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

