Байден поддержал законопроект Сената по границе

Американский президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта Сената по охране границ, помощи Киеву и Израилю, сообщает РИА Новости.

Палата представителей США: будет рассмотрен проект помощи Израилю без Украины

Глава государства призвал Конгресс принять его как можно скорее. По словам Байдена, миграционная система США была «сломана» десятилетиями, а теперь настало время это исправить. Как указал президент, сенат США проделал «тяжелую работу», а теперь дело за республиканцами в Палате представителей.

Ранее Белый дом заявил, что Байден выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ИзраильУкраинаСШАСенат СШАДжо Байден

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