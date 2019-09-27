Закончились деньги США. Эксперт о «газовой трагедии» в Польше
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России рассказал НСН, почему в Польше связали деятельность «Газпрома» с «газовой трагедией» в стране.
Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что эксплуатация «Газпромом» газопровода OPAL на полную мощность привела бы к трагическим последствиям для Польши. По его словам, в этом случае не хватило бы голубого топлива для юго-восточных районов страны. Вожняк добавил, что Польша будет получать недостающие объемы газа через украинскую территорию. Ранее Европейский суд обязал «Газпром» сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до 50 процентов.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев рассказал в эфире НСН, с чем связаны такие заявления из Польши (слушайте аудио).
«Поляки стремятся избавиться от зависимости от российского газа. Они закупают, как известно, сжиженный природный газ в Соединенных Штатах. Для этого была дана дотация в 1 млрд долларов Конгрессом США в ноябре прошлого года. Но насколько я понимаю, это дотация благополучно закончилась. Будет ли новая дотация, никто не знает. Наличие дотаций позволяло держать цены на СПГ ниже, чем цены российского газа, но это была искусственная мера и понятно, что она не могла продолжаться долго», — пояснил эксперт.
Ранее Европейский суд по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому «Газпром» мог использовать мощности OPAL на 100%. Теперь российская компания может использовать только половину мощностей трубопровода для транзита газа. Эксперты энергетического рынка раскрыли в эфире НСН подоплеку решения Европейского суда, запретившего «Газпрому» полностью загрузить газопровод OPAL.
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