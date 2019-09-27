Закончились деньги США. Эксперт о «газовой трагедии» в Польше

Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что эксплуатация «Газпромом» газопровода OPAL на полную мощность привела бы к трагическим последствиям для Польши. По его словам, в этом случае не хватило бы голубого топлива для юго-восточных районов страны. Вожняк добавил, что Польша будет получать недостающие объемы газа через украинскую территорию. Ранее Европейский суд обязал «Газпром» сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до 50 процентов.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев рассказал в эфире НСН, с чем связаны такие заявления из Польши (слушайте аудио).