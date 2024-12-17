В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн
Бывшего секретаря рабочего комитета зоны технико-экономического развития Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия в Северном Китае Ли Цзяньпина казнили из-за незаконного присвоения 3,06 млрд юаней (около $426 млн). Об этом сообщает Верховный народный суд Китая.
По данным ведомства, бывший чиновник обманным путем завладел свыше 1,43 млрд юаней ($199 млн) государственной компании, получил 577 млн юаней ($80 млн) взяток и присвоил еще 1,06 млн юаней ($147 млн). Часть средств не были возвращены.
Кроме того, Ли Цзяньпина уличили в попустительстве «противозаконной и преступной деятельности». Власти привели в исполнение приговор экс-чиновнику о высшей мере наказания.
Отмечается, что бывшему секретарю позволили перед смертью встретиться с близкими. Все личное имущество Ли Цзяньпина конфисковали.
Ранее бывшего председателя Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взятки, при этом фигуранту предоставили отсрочку на два года, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России стартовал отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
- Gloria Jeans сокращает производственные площадки в Ростовской области
- Театральную зрительскую премию «Звезда театрала» вручили в Москве
- В Японии рассматривают санкции против РФ и КНДР из-за «военного сотрудничества»
- СМИ: Убийство генерала Кириллова могли организовать спецслужбы Украины
- Брокер допустил, что аренда квартир в России подорожает в 2025 году на 50%
- СМИ: В ЖК, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, несколько лет жаловались на УК
- Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о военной технике РФ в Крыму
- В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн
- Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru