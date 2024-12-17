В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн

Бывшего секретаря рабочего комитета зоны технико-экономического развития Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия в Северном Китае Ли Цзяньпина казнили из-за незаконного присвоения 3,06 млрд юаней (около $426 млн). Об этом сообщает Верховный народный суд Китая.

По данным ведомства, бывший чиновник обманным путем завладел свыше 1,43 млрд юаней ($199 млн) государственной компании, получил 577 млн юаней ($80 млн) взяток и присвоил еще 1,06 млн юаней ($147 млн). Часть средств не были возвращены.

Кроме того, Ли Цзяньпина уличили в попустительстве «противозаконной и преступной деятельности». Власти привели в исполнение приговор экс-чиновнику о высшей мере наказания.

Отмечается, что бывшему секретарю позволили перед смертью встретиться с близкими. Все личное имущество Ли Цзяньпина конфисковали.

Ранее бывшего председателя Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взятки, при этом фигуранту предоставили отсрочку на два года, пишет 360.ru.

