Суд в США отменил приговор к казни для женщины, осужденной 16 лет назад

Окружной суд Техаса признал 55-летнюю Мелиссу Лусио невиновной, отменив приговор о казни, вынесенный ей 16 лет назад. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В 2007 году Лусио была осуждена за смерть своей двухлетней дочери, которой был поставлен диагноз «травма головы», однако женщина утверждала, что девочка упала с лестницы. Во время допроса Лусио дала признательные показания, но позднее от них отказалась, заявив, что они были вынуждены.