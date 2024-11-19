Суд в США отменил приговор к казни для женщины, осужденной 16 лет назад
Окружной суд Техаса признал 55-летнюю Мелиссу Лусио невиновной, отменив приговор о казни, вынесенный ей 16 лет назад. Об этом сообщает издание The Washington Post.
В 2007 году Лусио была осуждена за смерть своей двухлетней дочери, которой был поставлен диагноз «травма головы», однако женщина утверждала, что девочка упала с лестницы. Во время допроса Лусио дала признательные показания, но позднее от них отказалась, заявив, что они были вынуждены.
Адвокаты Лусио на протяжении многих лет утверждали, что в основе приговора лежат ложные показания и ненаучные методы экспертизы. Судья Артуро Нельсон, который повторно рассмотрел дело, установил, что обвинение скрывало доказательства, подтверждающие версию о падении девочки. Он признал женщину невиновной и рекомендовал отменить приговор.
Теперь Апелляционный суд по уголовным делам штата Техас должен принять окончательное решение об отмене приговора, что откроет Лусио путь к освобождению, передает «Радиоточка НСН».
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