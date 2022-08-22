Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на госкорпорацию «Росатом»

Иполнительный директор финской проектной компании Fennovoima Oy Йоахим Шпехт в интервью газете Helsingin Sanomat заявил, что к госкорпорации «Росатом» был подан судебный иск.

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По его словам, в общей сложности сумма претензий заказчика строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту российской компании, на сегодняшний день составляет менее двух миллиардов евро.

Ранее Fennovoima заявила о расторжении контракта с АО «РАОС Проект» (входит в «Росатом») на сооружение АЭС «Ханхикиви-1», объяснив своё решение, в том числе, ситуацией на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияСудИскАЭСРосатом
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