Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на госкорпорацию «Росатом»
Иполнительный директор финской проектной компании Fennovoima Oy Йоахим Шпехт в интервью газете Helsingin Sanomat заявил, что к госкорпорации «Росатом» был подан судебный иск.
По его словам, в общей сложности сумма претензий заказчика строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту российской компании, на сегодняшний день составляет менее двух миллиардов евро.
Ранее Fennovoima заявила о расторжении контракта с АО «РАОС Проект» (входит в «Росатом») на сооружение АЭС «Ханхикиви-1», объяснив своё решение, в том числе, ситуацией на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- Тест на наркотики премьера Финляндии оказался отрицательным
- Имя нового премьера Британии объявят 5 сентября
- Эрдоган назвал своей целью организовать встречу Путин и Зеленского
- Глава Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ
- Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на госкорпорацию «Росатом»
- Курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые за 20 лет
- Генсек ООН заявил, что риск ядерного конфликта достиг высшей точки за десятилетия
- «Газпром» разрешил «Молдовагазу» перенести срок оплаты аванса за август
- Собянин: Москва увеличила группировку спасателей для тушения лесных пожаров
- СМИ: в Великобритании подали коллективный иск против Sony на 5 млрд фунтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru