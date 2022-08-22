Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на госкорпорацию «Росатом»

По его словам, в общей сложности сумма претензий заказчика строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту российской компании, на сегодняшний день составляет менее двух миллиардов евро.

Ранее Fennovoima заявила о расторжении контракта с АО «РАОС Проект» (входит в «Росатом») на сооружение АЭС «Ханхикиви-1», объяснив своё решение, в том числе, ситуацией на Украине.