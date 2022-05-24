Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства совместной с «Росатомом» АЭС

«Во вторник, 24 мая 2022 года, Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". <...> Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с EPC-контрактом, остановлены», — отмечается в сообщении.

Ранее Fennovoima сообщила о расторжении контракта с АО «РАОС Проект» (входит в «Росатом») на сооружение АЭС «Ханхикиви-1», напоминает Ura.ru. Финская компания объяснила свое решение задержками со стороны «РАОС Проекта», «неспособностью» предприятия реализовать проект, а также ситуацией на Украине. «Росатом» выразил разочарование позицией Fennovoima, пишет RT.

