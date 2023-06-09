Захарова: жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона «Михаила»

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию в Вашингтоне, где полиция пытается поймать медведя в черте города.

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«Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона «Михаила», который пытался вмешаться в выборы», - написала дипломат.

По данным американских правоохранителей, сейчас медведь слез с дерева и разгуливает по дворам близлежащих домов. Все дороги в близлежащих районах столицы США к месту возможного пребывания животного перекрыты, жителей просят не выходить на улицу.

Ранее Захарова предложила потребовать половину Польши за подвиг Сусанина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ВашингтонМИД РФСШАМария Захарова

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