Захарова заявила, что генсек ООН не хочет признавать реальную ситуацию вокруг ЗАЭС
Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции вызывает вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?» — отмечается в опубликованном на сайте МИД комментарии дипломата по итогам заседания Совбеза ООН по происходящему на электростанции.
Как напомнила Захарова, в начале лета из-за Гутерреша и возглавляемого им секретариата сорвалась полностью подготовленная международная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством его главы Рафаэля Гросси. По словам представителя МИД, «нет уверенности, что это не повторится», когда российская сторона будет вновь готовить поездку экспертов.
Захарова указала, что в ходе заседания в ООН представители западных стран «сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС». Представитель МИД РФ считает, что делегациям с Запада «не нужна правда» о происходящем на электростанции и о том, откуда исходят угрозы ядерной и физической безопасности объекта.
«Складывается впечатление, что, как бы далеко ни зашел режим [президента Украины Владимира] Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы», — отметила дипломат.
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