Захарова: Возвращения домой ждут около девяти тысяч россиян

Ранее стало известно, что из Черногории в пятницу будут эвакуированы примерно 500 российских туристов. Об этом сообщили в посольстве РФ. Там отметили, что накануне страну покинули 550 наших соотечественников. Однако в стране остаются еще около 600 россиян, которые ждут возвращения на родину. Их предполагается вывезти в течение предстоящих выходных.

Кроме того, россиянам, находящимся в Индии, посоветовали покинуть страну до закрытия всех международных аэропортов 22 марта. Такое сообщение распространило посольство РФ в Индии. Наших соотечественников, находящихся в этой стране, просят направлять на e-mail консульского отдела посольства свои паспортные данные, а также место нахождения и контакты.



