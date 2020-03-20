Захарова: Возвращения домой ждут около девяти тысяч россиян

Около 9 тысяч россиян ждут, когда разрешится вопрос с их возвращением на родину. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство работает над этим вопросом «круглосуточно».

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Ранее стало известно, что из Черногории в пятницу будут эвакуированы примерно 500 российских туристов. Об этом сообщили в посольстве РФ. Там отметили, что накануне страну покинули 550 наших соотечественников. Однако в стране остаются еще около 600 россиян, которые ждут возвращения на родину. Их предполагается вывезти в течение предстоящих выходных.

Кроме того, россиянам, находящимся в Индии, посоветовали покинуть страну до закрытия всех международных аэропортов 22 марта. Такое сообщение распространило посольство РФ в Индии. Наших соотечественников, находящихся в этой стране, просят направлять на e-mail консульского отдела посольства свои паспортные данные, а также место нахождения и контакты.


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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