Захарова: Возвращения домой ждут около девяти тысяч россиян
Около 9 тысяч россиян ждут, когда разрешится вопрос с их возвращением на родину. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство работает над этим вопросом «круглосуточно».
Ранее стало известно, что из Черногории в пятницу будут эвакуированы примерно 500 российских туристов. Об этом сообщили в посольстве РФ. Там отметили, что накануне страну покинули 550 наших соотечественников. Однако в стране остаются еще около 600 россиян, которые ждут возвращения на родину. Их предполагается вывезти в течение предстоящих выходных.
Кроме того, россиянам, находящимся в Индии, посоветовали покинуть страну до закрытия всех международных аэропортов 22 марта. Такое сообщение распространило посольство РФ в Индии. Наших соотечественников, находящихся в этой стране, просят направлять на e-mail консульского отдела посольства свои паспортные данные, а также место нахождения и контакты.
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