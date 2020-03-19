Всех приехавших из-за границы в Россию изолируют

Главный санитарный врач Анна Попова поручила местным властям изолировать на две недели всех, кто приехал в Россию из-за границы. Как пишет РИА Новости, их состояние будут ежедневно отслеживать врачи и докладывать о результатах в Роспотребнадзор. До этого речь шла об изоляции только тех граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, отмечают Дни ру.

Напомним, все прибывающие на территорию нашей страны должны обратиться на горячую линию и изолироваться в домашних условиях, а при отсутствии такой возможности их направят в больницы. По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находятся в Москве. В мире COVID-19 заразились более 220 тысяч человек, отмечает телеканал 360.

Эпидемию коронавируса назвали пиаром КНР

Ранее НСН писала, что Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения. Полученная информация должна помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса COVID-19. По словам и.о. директора учреждения Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 необходим для понимания пути его распространения и попадания на территорию России, а также эволюции нового коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусТуристыРоссияне