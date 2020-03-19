Всех приехавших из-за границы в Россию изолируют

Главный санитарный врач Анна Попова поручила местным властям изолировать на две недели всех, кто приехал в Россию из-за границы. Как пишет РИА Новости, их состояние будут ежедневно отслеживать врачи и докладывать о результатах в Роспотребнадзор. До этого речь шла об изоляции только тех граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, отмечают Дни ру.

Напомним, все прибывающие на территорию нашей страны должны обратиться на горячую линию и изолироваться в домашних условиях, а при отсутствии такой возможности их направят в больницы. По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находятся в Москве. В мире COVID-19 заразились более 220 тысяч человек, отмечает телеканал 360.