Всех приехавших из-за границы в Россию изолируют
Главный санитарный врач Анна Попова поручила местным властям изолировать на две недели всех, кто приехал в Россию из-за границы. Как пишет РИА Новости, их состояние будут ежедневно отслеживать врачи и докладывать о результатах в Роспотребнадзор. До этого речь шла об изоляции только тех граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, отмечают Дни ру.
Напомним, все прибывающие на территорию нашей страны должны обратиться на горячую линию и изолироваться в домашних условиях, а при отсутствии такой возможности их направят в больницы. По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находятся в Москве. В мире COVID-19 заразились более 220 тысяч человек, отмечает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения. Полученная информация должна помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса COVID-19. По словам и.о. директора учреждения Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 необходим для понимания пути его распространения и попадания на территорию России, а также эволюции нового коронавируса.
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