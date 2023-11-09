Захарова сообщила о 300 детях в списках на эвакуацию из Газы
В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По ее словам, речь идет ориентировочно о 300 детях. Они находятся в блокаде уже месяц, написала Захарова в своем Telegram-канале.
Эвакуация россиян из сектора Газа начнется в скором времени, сообщило агентство ТАСС во вторник, 7 ноября. В списках значатся около тысячи граждан РФ.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что в секторе Газа в заложниках удерживают 5-6 россиян. Дипломат отметил, что Москва пофамильно довела свои обеспокоенности палестинской стороне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru