Захарова сообщила о 300 детях в списках на эвакуацию из Газы

В списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Посол РФ: эвакуации из Газы ждут около 600 россиян

По ее словам, речь идет ориентировочно о 300 детях. Они находятся в блокаде уже месяц, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Эвакуация россиян из сектора Газа начнется в скором времени, сообщило агентство ТАСС во вторник, 7 ноября. В списках значатся около тысячи граждан РФ.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что в секторе Газа в заложниках удерживают 5-6 россиян. Дипломат отметил, что Москва пофамильно довела свои обеспокоенности палестинской стороне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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