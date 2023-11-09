Захарова сообщила о 300 детях в списках на эвакуацию из Газы

По ее словам, речь идет ориентировочно о 300 детях. Они находятся в блокаде уже месяц, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Эвакуация россиян из сектора Газа начнется в скором времени, сообщило агентство ТАСС во вторник, 7 ноября. В списках значатся около тысячи граждан РФ.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что в секторе Газа в заложниках удерживают 5-6 россиян. Дипломат отметил, что Москва пофамильно довела свои обеспокоенности палестинской стороне, передает «Радиоточка НСН».

