Захарова сообщила, что угрожает американской демократии

Согласно исследованиям Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей с общественностью Associated Press при Чикагском университете, за распространение дезинформации «ответственны не «российские фабрики троллей», «китайские кибервойска» и «пропаганда RT», а американские политики, IT-корпорации и пользователи социальных сетей, отметила дипломат.

По ее словам, 48% американцев уверены в том, что ответственность за сознательную публикацию дезинформации несет само правительство США.

Захарова сославшись на опросы подчеркнула, что каждый третий демократ уверен в том, что Вашингтон врет.

Как сообщалось ранее, партия «Единая Россия» предложила запретить русофобам въезд в страну. Депутаты подготовили соответствующий законопроект, который предусматривает запрет на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства, возбуждающих ненависть и вражду.

