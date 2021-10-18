Захарова сообщила, что угрожает американской демократии
Американской демократии угрожает не «российская пропаганда» и хакеры из России, а недоверие к политическим институтам со стороны граждан США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Согласно исследованиям Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей с общественностью Associated Press при Чикагском университете, за распространение дезинформации «ответственны не «российские фабрики троллей», «китайские кибервойска» и «пропаганда RT», а американские политики, IT-корпорации и пользователи социальных сетей, отметила дипломат.
По ее словам, 48% американцев уверены в том, что ответственность за сознательную публикацию дезинформации несет само правительство США.
Захарова сославшись на опросы подчеркнула, что каждый третий демократ уверен в том, что Вашингтон врет.
Как сообщалось ранее, партия «Единая Россия» предложила запретить русофобам въезд в страну. Депутаты подготовили соответствующий законопроект, который предусматривает запрет на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства, возбуждающих ненависть и вражду.
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