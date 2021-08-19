В России разработали законопроект о запрете въезда русофобам
Партия «Единая Россия» предложила запретить русофобам въезд в страну. Депутаты подготовили соответствующий законопроект, который предусматривает запрет на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства, возбуждающих ненависть и вражду. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Также въезд предлагают запретить иностранцам, унижающим людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляющим память защитников Отечества, унижающим честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняющим символы воинской славы России, уничтожающим или повреждающим мемориалы в память погибших при защите Отечества. Кроме того, Россию могут закрыть для тех, кто распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы ВОВ, о ветеранах войны, одобряет преступления нацистов и пропагандирует, демонстрирует либо изготавливает нацистскую или экстремистскую атрибутику.
Как отметил председатель комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря Генсовета «ЕР» Александр Хинштейн, законопроект стал ответом на случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве.
«Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит», — подчеркнул парламентарий.
Ожидается, что изменения будут внесены в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Концепцию единороссов поддержали в МВД России.
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