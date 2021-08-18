Захарова: Запад умеет проявлять солидарность только в русофобии и на словах
Официальный представитель МИД России прокомментировала отношение западных стран к ситуации в Афганистане.
Дипломат написала в своем Telegram-канале, что «коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях». Захарова считает, что это демонстрируется «в отношении России, когда нужно врубать русофобию», а также «на словах», отмечает RT.
Кроме того, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» представитель МИД России заявила, что Европа занималась поиском и придумыванием новых российских угроз вместо решений вопросов безопасности и миграционного кризиса в связи с выводом западных войск из Афганистана.
Напомним, на фоне вывода американских войск в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Радикалы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией страны и заявили о завершении военных действий в Афганистане.
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