Захарова: Запад умеет проявлять солидарность только в русофобии и на словах

Дипломат написала в своем Telegram-канале, что «коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях». Захарова считает, что это демонстрируется «в отношении России, когда нужно врубать русофобию», а также «на словах», отмечает RT.

Кроме того, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» представитель МИД России заявила, что Европа занималась поиском и придумыванием новых российских угроз вместо решений вопросов безопасности и миграционного кризиса в связи с выводом западных войск из Афганистана.

Напомним, на фоне вывода американских войск в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Радикалы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией страны и заявили о завершении военных действий в Афганистане.



