Захарова прокомментировала действия НАТО вблизи России

«На днях Посольство США в Эстонии объявило о проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США», сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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По ее словам, «американская дипмиссия сообщила, что в ходе маневров отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». «В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», — заявила дипломат.

Как отметила Захарова, «никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре заявил, что американские военные начали активно модернизировать тактическое ядерное оружие и базы его хранения в странах Европы. Глава Минобороны подчеркнул, что привлечение к маневрам по отработке применения ТЯО летчиков из стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:НАТОМария Захарова
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