Захарова прокомментировала действия НАТО вблизи России

По ее словам, «американская дипмиссия сообщила, что в ходе маневров отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». «В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», — заявила дипломат.

Как отметила Захарова, «никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре заявил, что американские военные начали активно модернизировать тактическое ядерное оружие и базы его хранения в странах Европы. Глава Минобороны подчеркнул, что привлечение к маневрам по отработке применения ТЯО летчиков из стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

