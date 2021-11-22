Захарова прокомментировала действия НАТО вблизи России
«На днях Посольство США в Эстонии объявило о проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США», сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, «американская дипмиссия сообщила, что в ходе маневров отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». «В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», — заявила дипломат.
Как отметила Захарова, «никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре заявил, что американские военные начали активно модернизировать тактическое ядерное оружие и базы его хранения в странах Европы. Глава Минобороны подчеркнул, что привлечение к маневрам по отработке применения ТЯО летчиков из стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+36 970 / сут.
Умерли
264 тыс.+1 252 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+32 504 / сут.
- Захарова прокомментировала действия НАТО вблизи России
- Производители сладостей поднимут стоимость своей продукции к Новому году
- Синоптик рассказал о погоде в Центральной России
- Умерла народная артистка Нина Русланова
- Премьер Польши назвал число мигрантов на границе с Белоруссией
- Талибы запретили телепередачи с участием женщин
- Россия планирует модернизировать более трети пунктов пропуска через границу
- Песков объяснил скандальный пост сына в Instagram о смертельном ДТП с блогером
- 12 654 рубля. На 2022 год в России утвердили новый прожиточный минимум
- Канделаки прокомментировала новость о том, что пост главного тренера сборной РФ остается за Карпиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru