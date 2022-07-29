Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома не подменять понятия

В Белом доме отрицают рецессию в США и отказываются подробно рассказывать об экономическом положении дел в стране, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Ну так я сейчас подскажу и пресс-секретарю Белого дома, и американским журналистам, что же на самом деле происходит. Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова - нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово "рецессия"», - написала в своем Telegram-канале Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что западные СМИ стали раскручивать жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену. Это связано с тем, что «ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваСШАРоссия
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