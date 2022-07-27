Захарова назвала Эстонию «репрессивным государством» из-за запрета группы «Руки вверх»

Эстония превратилась в репрессивное государство, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.

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Ранее эстонские власти на пять лет запретили въезд в страну российской группе «Руки вверх», напоминает RT. В Таллине заявили, что действия России якобы угрожают Эстонии и всей Европе, отмечает телеканал «360».

«Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», — заявила Захарова, комментируя решение Эстонии.

По мнению представителя МИД, прибалтийская республика стала репрессивным государством, «которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее».

«Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре», — заключила дипломат.

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ФОТО: Фото из социальных сетей Сергея Жукова
ТЕГИ:МузыкантыЗапретЭстонияМария Захарова
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