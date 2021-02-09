Захарова оценила интерес зарубежных стран к российской вакцине от COVID-19

В мире выстроилась очередь из желающих взаимодействовать с Москвой по поводу вакцин от коронавируса. Об этом в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы видите, что эффективность российской вакцины — это уже факт свершившийся, о нём уже все говорят. Очередь выстроилась, ведь я не для красного словца это говорю, очередь выстроилась из стран во всём мире, всех континентов, к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины», - отметила Захарова.

По мнению официального представителя МИД России, за рубежом «не могут пережить», что Россия не стала прятать вакцину от COVID-19, а предложила широкое международное сотрудничество по этому вопросу, отмечает RT.