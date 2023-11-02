Захарова: Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа

«Пока не удается решить вопрос с эвакуацией ... обратившихся за помощью соотечественников», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва активно работает с властями Израиля, Египта, Палестины и контактирует с послами и профильными международными организациями для «скорейшего начала» эвакуации.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в секторе Газа удерживаются пять-шесть россиян, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

