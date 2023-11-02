Захарова: Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа
Около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Пока не удается решить вопрос с эвакуацией ... обратившихся за помощью соотечественников», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, Москва активно работает с властями Израиля, Египта, Палестины и контактирует с послами и профильными международными организациями для «скорейшего начала» эвакуации.
Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в секторе Газа удерживаются пять-шесть россиян, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru