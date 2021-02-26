Захарова объяснила поездку российских дипломатов на дрезине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на дрезине и толкать ее самим.

Накануне ведомство сообщило, что восемь сотрудников российского посольства в Северной Корее и члены их семей отправились в Россию. Сначала они 32 часа ехали на поезде, затем — 2 часа на автобусе, а переход на российскую сторону им пришлось осуществлять на дрезине.

Маленькая победоносная война. В Совфеде рассказали подробности ночного удара США по Сирии

Захарова объяснила в беседе с изданием «Подъём», что уже больше года границы между странами закрыты, пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено, поэтому дипломатов вывезли при первой возможности. При этом вопрос об обеспечении транспортом нужно адресовать северокорейской стороне.

Официальный представитель МИД РФ считает, что сотрудники посольства «проявили мужество в такой чрезвычайной ситуации».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры