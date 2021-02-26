Захарова объяснила поездку российских дипломатов на дрезине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на дрезине и толкать ее самим.

Накануне ведомство сообщило, что восемь сотрудников российского посольства в Северной Корее и члены их семей отправились в Россию. Сначала они 32 часа ехали на поезде, затем — 2 часа на автобусе, а переход на российскую сторону им пришлось осуществлять на дрезине.