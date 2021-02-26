Захарова объяснила поездку российских дипломатов на дрезине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на дрезине и толкать ее самим.
Накануне ведомство сообщило, что восемь сотрудников российского посольства в Северной Корее и члены их семей отправились в Россию. Сначала они 32 часа ехали на поезде, затем — 2 часа на автобусе, а переход на российскую сторону им пришлось осуществлять на дрезине.
Захарова объяснила в беседе с изданием «Подъём», что уже больше года границы между странами закрыты, пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено, поэтому дипломатов вывезли при первой возможности. При этом вопрос об обеспечении транспортом нужно адресовать северокорейской стороне.
Официальный представитель МИД РФ считает, что сотрудники посольства «проявили мужество в такой чрезвычайной ситуации».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 086 / сут.
Умерли
85 304+428 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+15 722 / сут.
- Лукашенко опроверг передачу власти своим детям
- Amnesty International объяснила отказ считать Навального «узником совести»
- Борисенко завершил карьеру космонавта
- Захарова объяснила поездку российских дипломатов на дрезине
- МЧС: Дом в Нижнем Новгороде мог взорваться не из-за газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru