Захарова обвинила Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США

Она рассказала, что на границе американских штатов Канзас и Небраска произошла «одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия», в результате которой реки сырой нефти текут по фермам и местным водоёмам «в самом центре американского континента».

По ее словам, американские СМИ информируют об этой аварии дозированно, поскольку это «невыгодно для зелёной повестки», молчат, в том числе, крупные экологические НПО, такие как «Greenpeace, Nature Conservancy Canada, WWF, EDF, EICES, FFI, Global Green, IUCN, Birdlife International».

«Как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? Экология экологией, а политика по расписанию», — заключила Захарова.

Ранее Уральская транспортная прокуратура заявила об утечке дизельного топлива в реку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

