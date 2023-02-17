Телеграм: НЛО, эдельвейсы и Чернобыль в Огайо

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Во вторник был опубликован указ украинского президента Владимира Зеленского, которым он присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины наименование «Эдельвейс». Такое же название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

«Русский сыч» наблюдает за тем, как далеко зайдет Киев в возрождении нацизма:

«"За образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины" – присвоить войсковой части наименование "Эдельвейс". По ссылке указ Зеленского, то есть не "Панорама". Программа "Евреи за Бабий Яр" набирает обороты. Ждем тотенкопфа, "Дирлевангера" и усіляких аїнзацґрупів».

«338» считает, что удивляться нечему:

«Не разделяем всеобщих удивлений-констатаций-напоминаний "есть нацизм на Украине!" на фоне закрепления за одной из бригад наименования "Эдельвейс" и дальнейших параллелей с одноименной горно-стрелковой дивизией Вермахта. <…> "Эдельвейсами" считают себя и 10, и 128 бригада ВСУ. Иное дело что название за собой застолбила именно 10 бригада. И поступки хохлоэдельвейсов под стать немецким "эдельвейсам". И называли их неофициально "эдельвейсами". То есть это не Зеленский придумал дать такое название. Просто он в очередной раз пошел на поводу у нацистов, тщательно реконструировавших на Украине свой Рейх».

«Книга Носовича» пишет о том, как за восемь лет изменилось отношение Запада к проявлениям нацизма на Украине:

«В 2014-2015 годах у европейского мейнстрима подход был такой, что на Украине фашизма нет, а кремлевская пропаганда раздувает из мухи слона, но те казусы, которые все же есть (а они есть в любой стране мира) Запад не оставляет без внимания и жестко на них реагирует. Знакомый немецкий социал-демократ в этой связи рассказывал мне, как их партия отказалась участвовать в мероприятии, на которое польские евродепы пригласили "Свободу" Олега Тягнибока, как на не немецком ТВ вышел разоблачающий фильм про "Правый сектор" и пр. Сегодня Зеленский называет подразделение ВСУ в честь дивизии вермахта – "Эдельвейс", и ответом с Запада ему служит звенящая тишина. То есть концепция поменялась. Теперь на Украине фашизма нет вообще, а Киев в плане нацистской идеологии и нацистской практики может творить все, что захочет. Он и творит».

«РосСкандал» обращает внимание на то, что простые немцы все понимают:

«В Германии со скандалов началось обучение укров управлению "Леопардами". Хлопцы с нэзалежной начали часто зиговать и портить стены свастиками! Немцы в итоге расклеили для хохлов предупреждение: "За демонстрацию свастики или другой символики, связанной с фашизмом (знаки СС) грозит наказание до трех лет лишения свободы или крупный денежный штраф!" Знают и видят бюргеры, кого обучают! Но "гегемон" велит готовить новых фашиков – духовных внуков нацистских палачей. И объявлением, как фиговым листком, тут не прикрыться… Вся мразотная сущность Запада лезет наружу! Подкормка нацистов против России – это уже генетика...»

Политолог Павел Данилин проводит еще одну параллель между Украиной и гитлеровской Германией:

«Киев готовит детей на убой, как Гитлер в свое время Гитлерюгенд. Американский телеканал News Nation показал сюжет об украинской академии, где подростков в возрасте 13-15 лет готовят к участию в боевых действиях. На опубликованных телеканалом кадрах, в частности, показано, как они стреляют в тире по виртуальным мишеням и тренируются в спортзале. Нехватка личного состава в ВСУ дошла до того, что на Украине хватают всех пригодных к службе прямо на улице. Ранее в ходе предыдущих волн мобилизации киевский режим уже призывал на фронт женщин и повышал призывной возраст для стариков. Эдельвейс. Теперь Гитлерюгенд... Ой, нет, скорее Грюнюгенд, или даже Хрюнюгенд...»

