Телеграм: НЛО, эдельвейсы и Чернобыль в Огайо
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его встречи
На этой неделе президент России Владимир Путин провел встречи с руководством парламентских партий: главой КПРФ Геннадием Зюгановым, председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, руководителем «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергеем Мироновым и лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым.
«Политбюро 2.0» считает, что самой результативной была встреча с Нечаевым:
«На данный момент из лидеров парламентских фракций лучше всех провел встречу с Путиным Алексей Нечаев – начиная от мелочей типа отстройки по внешнему виду и фирменной папки "Новых людей" и заканчивая позиционированием "партии будущего", предлагающей стратегию развития. На фоне советского консерватизма Зюганова, гипертрофированного лоялизма Слуцкого и узкого позиционирования Миронова выглядит выигрышно».
«Харисов о политике» объясняет, что Нечаев пришел к президенту с конкретикой:
«На встрече Нечаев смотрелся уверенно, потому что вещал о злободневных темах, а не только о планах партии. Уверен, что Путину постоянно докладывают о проблемах бизнеса и негативно настроенной молодежи с желанием уехать. И Нечаев явно пришел с предложениями, а не с анализом. И не забывайте, что лидер "Новых людей" из бизнеса, а не из политики. Бизнесмены подходят к риторике на важных встречах иначе, чем политики».
«Темник» обращает внимание на объединяющую роль президента:
«На встречах Путина с Зюгановым и Слуцким замечена одна особенность. Лидеры оппозиционных партий благодарят Президента за то, что их инициативы находят воплощение. Можно сказать, что объединяющая роль Президента (как национального лидера) находит свое отражение в способности выступать посредником между институтами власти и партиями. Та самая функция арбитра для нахождения приемлемых для разных акторов решений и проводника общественных интересов. В этом контексте и партии рассматривают Президента как национального лидера, с которым следует делиться самыми важными инициативами на встречах».
Политолог Борис Якеменко пишет о том, что объединяет все российские парламентские партии:
«Важно, что несмотря на противоречия, разные взгляды на вопросы экономического, социального, политического характера, все ведущие партии едины в одном – поддержке действий Президента по защите Донбасса, Новороссии, суверенитета и в целом будущего России. Патриотизм – объединяющая черта парламентских партий страны, обеспечивающая действия законодателей в интересах ее граждан. <…> Крепкая и зрелая партийная система существует в России во многом благодаря именно Президенту. Отрадно видеть, что нынешнее непростое время не стало ни для одной из партий поводом заниматься политиканством и набирать себе политические очки, спекулируя на теме национальных интересов. Все парламентские силы проявили себя как патриоты и государственники, для которых во главе угла – благополучие России».
Урсула и её пакеты
На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по десятому пакету антироссийских санкций. Новый пакет ограничительных мер могут принять к 24 февраля.
«АДЕКВАТ Z» удивляется тому, что в условиях беспрецедентных санкций жители России стали лучше питаться:
«Красноречивый штришок к вопросу об уровне жизни в условиях уничтожающих, калечащих и каких там еще санкций. Потребление мяса на душу населения в прошлом году оказалось на историческом максимуме – 79 килограммов. В святые девяностые оно падало до 45. На советском пике второй половины восьмидесятых на пару-тройку лет поднималось чуть выше 70. Вопрос достоверности позднесоветской статистики оставим за скобками. Частный случай того самого, воспетого еще два века назад, простого продукта, полную самообеспеченность которым в условиях глобального противостояния переоценить просто невозможно».
«ИнфоТЭК» отмечает, что и российской нефтедобыче санкции пошли на пользу:
«Несмотря на санкционное давление стран Запада, Россия смогла в 2022 году установить новый рекорд по объему бурения нефтяных скважин за последнее десятилетие. "ЕС утверждает, что РФ была вынуждена сократить добычу нефти, но данные показывают, что отрасль оказалась устойчивой к санкциям: в 2022 г. российские НК провели наибольший за последнее десятилетие объем работ по бурению – 28 тыс. км", – отмечает агентство Bloomberg. Общее же количество начатых скважин выросло почти на 7% и превысило 7,8 тыс. Агентство не нашло признаков того, что международные санкции или уход некоторых крупных западных партнеров нанесли прямой ущерб операциям по разведке и добыче в России».
«Доктор Z прописал» объясняет обратный эффект санкций на примере шведского министра:
«Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон явно лидирует в борьбе за приз "Цитата дня". "Я думаю, мы должны быть честными. Конечно, ограничения имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно". Это министр о влиянии санкций Евросоюза на российскую экономику. Аплодируем госпоже министру: десятый пакет санкций вот-вот примут, а какой от них толк, сами понять не могут. Ну как тут не поаплодировать».
«Опровержение фейков» пишет, что в Канаде тоже начали о чем-то догадываться:
«Некоторые экономические санкции Канады, введенные в отношении России, контрпродуктивны и должны быть пересмотрены. Соответствующее заявление сделал вице-председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Стефан Бержерон: "Канада является одной из немногих, если не единственной страной, которая ввела санкции в отношении зерновых и семян, поставляемых из России. В результате наши сельхозпроизводители находятся в невыгодном положении, а российские товары гораздо более продуктивны и прибыльны на международных рынках. Это полнейшая глупость!"»
«Парламент Z кнопкой» предполагает, на кого на самом деле будут направлены новые санкции:
«Скорее всего, пакет санкций будет направлен на то, чтобы дать жесткое предупреждение всем, кто продолжает вести дела с РФ. Однозначно прилетит Ирану и ряду африканских стран, пользующихся помощью России. Государствам, с которыми нельзя ссориться официально, вынесут предупреждение за счет претензий против их компаний. Лейтмотивом санкций станут не ограничения России, а попытки навязать мировому сообществу табу на взаимодействие с Москвой».
Украина и её цветики
Во вторник был опубликован указ украинского президента Владимира Зеленского, которым он присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины наименование «Эдельвейс». Такое же название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.
«Русский сыч» наблюдает за тем, как далеко зайдет Киев в возрождении нацизма:
«"За образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины" – присвоить войсковой части наименование "Эдельвейс". По ссылке указ Зеленского, то есть не "Панорама". Программа "Евреи за Бабий Яр" набирает обороты. Ждем тотенкопфа, "Дирлевангера" и усіляких аїнзацґрупів».
«338» считает, что удивляться нечему:
«Не разделяем всеобщих удивлений-констатаций-напоминаний "есть нацизм на Украине!" на фоне закрепления за одной из бригад наименования "Эдельвейс" и дальнейших параллелей с одноименной горно-стрелковой дивизией Вермахта. <…> "Эдельвейсами" считают себя и 10, и 128 бригада ВСУ. Иное дело что название за собой застолбила именно 10 бригада. И поступки хохлоэдельвейсов под стать немецким "эдельвейсам". И называли их неофициально "эдельвейсами". То есть это не Зеленский придумал дать такое название. Просто он в очередной раз пошел на поводу у нацистов, тщательно реконструировавших на Украине свой Рейх».
«Книга Носовича» пишет о том, как за восемь лет изменилось отношение Запада к проявлениям нацизма на Украине:
«В 2014-2015 годах у европейского мейнстрима подход был такой, что на Украине фашизма нет, а кремлевская пропаганда раздувает из мухи слона, но те казусы, которые все же есть (а они есть в любой стране мира) Запад не оставляет без внимания и жестко на них реагирует. Знакомый немецкий социал-демократ в этой связи рассказывал мне, как их партия отказалась участвовать в мероприятии, на которое польские евродепы пригласили "Свободу" Олега Тягнибока, как на не немецком ТВ вышел разоблачающий фильм про "Правый сектор" и пр. Сегодня Зеленский называет подразделение ВСУ в честь дивизии вермахта – "Эдельвейс", и ответом с Запада ему служит звенящая тишина. То есть концепция поменялась. Теперь на Украине фашизма нет вообще, а Киев в плане нацистской идеологии и нацистской практики может творить все, что захочет. Он и творит».
«РосСкандал» обращает внимание на то, что простые немцы все понимают:
«В Германии со скандалов началось обучение укров управлению "Леопардами". Хлопцы с нэзалежной начали часто зиговать и портить стены свастиками! Немцы в итоге расклеили для хохлов предупреждение: "За демонстрацию свастики или другой символики, связанной с фашизмом (знаки СС) грозит наказание до трех лет лишения свободы или крупный денежный штраф!" Знают и видят бюргеры, кого обучают! Но "гегемон" велит готовить новых фашиков – духовных внуков нацистских палачей. И объявлением, как фиговым листком, тут не прикрыться… Вся мразотная сущность Запада лезет наружу! Подкормка нацистов против России – это уже генетика...»
Политолог Павел Данилин проводит еще одну параллель между Украиной и гитлеровской Германией:
«Киев готовит детей на убой, как Гитлер в свое время Гитлерюгенд. Американский телеканал News Nation показал сюжет об украинской академии, где подростков в возрасте 13-15 лет готовят к участию в боевых действиях. На опубликованных телеканалом кадрах, в частности, показано, как они стреляют в тире по виртуальным мишеням и тренируются в спортзале. Нехватка личного состава в ВСУ дошла до того, что на Украине хватают всех пригодных к службе прямо на улице. Ранее в ходе предыдущих волн мобилизации киевский режим уже призывал на фронт женщин и повышал призывной возраст для стариков. Эдельвейс. Теперь Гитлерюгенд... Ой, нет, скорее Грюнюгенд, или даже Хрюнюгенд...»
НЛО и его Штаты
В конце позапрошлой недели военные США сбили над своей территорией китайский воздушный зонд, который до этого несколько дней летал над разными американскими штатами. После этого оказалось, что над Северной Америкой кто только ни летает – в конце прошлой недели сбили целых три НЛО над США и Канадой. Вашингтон утверждает, что происхождение сбитых НЛО неизвестно.
«Мюсли вслух» пишут о распространенной версии, согласно которой Белый дом придумал историю с НЛО, чтобы отвлечь внимание от расследования американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, согласно которому «Северные потоки» были взорваны по приказу Вашингтона:
«Трамп-младший высмеивает манипуляции, которые мейнстримовые СМИ и политический истеблишмент США проделывают с американской публикой, отвлекая внимание от расследований Сеймура Херша историями про НЛО. На этот же прием указывает и экс-сотрудник американских спецслужб Сноуден, подчеркивая, что власти США намеренно создают искусственный ажиотаж вокруг темы НЛО и борьбы с воздушными шарами, не давая сосредоточиться на обсуждении виновных в подрыве газопровода "Северный поток". Вашингтонский дипстейт филигранно применяет методику "уши машут ослом", подсвечивая только выгодные для себя темы».
«В обозе (Военное обозрение)» отмечает, что Пекин согласен с тем, что цирк с НЛО придуман для отвлечения внимания от осуществленных Вашингтоном терактов:
«США пытаются отвлечь внимание от теракта на "Северных потоках". В ход пошли так называемые НЛО. <…> Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что до этого западные СМИ пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, однако после публикации расследования Херша "впали в коллективную афазию". В министерстве иностранных дел Китая призвали провести объективное расследование подрыва "Северных потоков", а также привлечь к ответственности виновных в этом».
«Мейстер» показывает, что никакие НЛО не остановили ни Херша, ни международный скандал:
«Публикация Сеймура Херша привлекла много внимания к неудобной для США теме, поэтому неудивительно, что ее попытались перебить: критическими статьями и показной охотой за воздушными шарами. Однако забить интерес к расследованию не удалось, и Хирш дал уже несколько интервью по теме, причем одно из них в наиболее пострадавшей от теракта на "Северных потоках" стране – Германии. В интервью для Berliner Zeitung Херш вновь отметил безответственность политики Байдена, который в обход Конгресса провел эту спецоперацию. Он считает, для Байдена было проще дать Германии замерзнуть, чем увидеть с ее стороны компромиссы с Россией или прекращение поставок оружия Украине. При этом у исследователя много вопросов к Шольцу, который вряд ли не подозревал о готовящейся операции: февральская пресс-конференция, где Байден угрожал остановить "Потоки", была совместной. Как считает исследователь, операция уже активно планировалась, а Байден довольно болтлив, так что обойти эту тему лидерам было сложно. Дальнейшее педалирование этой темы, несомненно, будет играть во вред евроатлантической солидарности и персоналиям Байдена и Шольца. Причем если в крепости старых натовских связей и изворотливости демократов во главе с Байденом особых сомнений нет (скандал они переживут), то вот и без того не слишком популярного Шольца они могут угробить. Все-таки подобная бесхребетность в важнейшем для страны вопросе – энергетическом – вряд ли может быть прощена населением даже в несубъектной Германии».
Журналист Кирилл Шулика ничего не исключает:
«На самом деле все это серьезно смахивает на предвыборную кампанию в США, и я бы даже не исключал, что это шаг штаба Байдена, чтобы показать, что порох в пороховницах, ягоды в ягодицах и шары в шароварах еще есть. В то же время сейчас самый невероятно описанный сюжет вплоть до НЛО может оказаться не выдумкой и мистификацией, а правдой. А история с газопроводами очень интересная. Пытались было обвинить Россию, не вышло, хотя и было желание. А если не Россия, тогда кто? Пока не будет ответа, жизнеспособными будут все возможные версии. По крайней мере, их будут обсуждать».
«Ватфор | Автострадный think tank» приводит объяснение Пентагона и ставит себя на место инопланетян:
«Пентагон, кстати, волну НЛО над США объясняет просто – после инцидента со сбитым китайским аэростатом, который идентифицировали, когда он уже пролетел над половиной территории страны, военные начали тщательнее мониторить воздушное пространство и теперь на всякий случай сбивают все непонятные объекты, которые потенциально могут быть шарами-разведчиками и/или представлять угрозу гражданской авиации. При этом Пентагон сам говорит, что стремится проявить, быть может, "излишнюю осторожность", и некоторые объекты действительно могут быть обычными метеозондами. Не время в стратосферах летать, когда американская родина в опасности. И еще одно наблюдение: поток пролетающих в небе НЛО всегда увеличивается, когда весь мир оказывается в томительном ожидании ядерного конфликта. Если они все-таки оттуда, может быть, им просто интересно?»
Штаты и их чернобыль
В начале февраля в американском штате Огайо с рельсов сошли десятки вагонов грузового поезда с опасными веществами, начался пожар. Около 20 вагонов перевозили химические вещества, в 14 из них находился винилхлорид – взрывоопасное соединение, которое при горении выделяет токсичные вещества. Жители города Восточная Палестина в Огайо жалуются на головные боли, местность усыпана трупами животных.
Политолог Малек Дудаков пишет, что американские власти замалчивают трагедию:
«За 10 дней из близлежащих домов эвакуировали две тысячи человек. Местные власти уверены, что ничего страшного не произошло – хоть на очистку от химикатов могут уйти годы. Жители целого округа паникуют – в особенности после того, как они начали находить умирающих животных. Федеральному правительству было совсем не до того – ведь в Вашингтоне вовсю противостояли китайским аэростатам. Министр транспорта Пит Бутиджич выждал 10 дней, прежде чем прокомментировать ситуацию – причем самым нелепым образом, лишь выразив свою "озабоченность". Республиканцы тут же припомнили Бутиджичу, как он на своем посту активно занимался борьбой с "инфраструктурным расизмом" вместо выполнения прямых обязанностей. Когда же случилась реальная трагедия, требующая его участия – он моментально от нее самоустранился».
«Новостные Сводки России» рассказывают, что американцы возмущены безразличием властей:
«Президент США Джо Байден сосредоточился на Украине вместо того, чтобы разобраться с химической аварией в Огайо, написала в Twitter политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен. "В Огайо назревает настоящий кризис, а Джо и Пит (министр транспорта США Пит Буттиджич. – Прим. ред.) пропали без вести. Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать!" – возмутилась она».
Китайцы злорадствуют, отмечает «Китайская угроза»:
«Если американцы разгоняют тему китайских шпионов-шаров, китайские СМИ направили все силы на происшествие в штате Огайо. В топе вэйбо обсуждение экологической катастрофы заняло первое место».
«Всевидящее око» считает, что историей с НЛО Вашингтон отвлекает внимание не только от терактов на «Северных потоках»:
«Журналистов, пытавшихся вести репортажи с места катастрофы, задерживала полиция – для США, где свобода прессы защищена Первой поправкой, дело неслыханное. Между тем, в Твиттере набирает популярность хэштег #OhioCernobyl, а жители Восточной Палестины просят переименовать их город в "Киев", чтобы в Белом доме "обратили внимание и на него тоже". Но пока что внимание на катастрофу в Огайо обращают главным образом в китайских соцсетях. Китайцы считают, что власти США не сумели справиться с катастрофой должным образом, а теперь пытаются намеренно скрывать информацию и раздувать истории с НЛО, чтобы отвлечь внимание общественности. И знаете, что? Похоже, на этот раз китайцы правы».
«RF Fin» наблюдает за экологической катастрофой:
«В этом районе находят мертвую рыбу и животных, а народ в шоке, что проблему замалчивают. К слову, река Огайо, которая обслуживает более 10% населения США, снабжает питьевой водой более 5 миллионов человек в дополнение к промышленным предприятиям и вплоть до Западной Вирджинии загрязнена токсическими отходами. Зачем убивать собственных граждан?»
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