Захарова: Bloomberg публикует вбросы на системной основе

Так она ответила на вопрос, была ли умышленной публикация агентства материала о том, что Москва якобы напала на Украину. «Потому что две недели назад был аналогичный вброс в том же самом Bloomberg о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине, была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России», — отметила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации агентства Bloomberg и издания Bild о России и Украине демонстрирует опасность ситуации из-за агрессивных заявлений США и стран Запада.

