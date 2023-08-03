Загоревшееся у берегов Нидерландов судно с электромобилями доставили в порт

Судно Fremantle Highway с автомобилями на борту загорелось у берегов Нидерландов и было доставлено в порт Эмсхавен, сообщил телеканал NOS.

У берегов Приморья загорелся иностранный сухогруз

Корабль перевозил из Германии в Египет автомобили. На борту находится почти четыре тысячи машин, из которых 498 электрокары.

Попытки экипажа потушить пожар своими силами не увенчались успехом. Несколько человека пытались спастись от огня и выпрыгнули за борт. Один член экипажа погиб.

В феврале в районе Новороссийска Сухогруз переломился надвое. Экипаж удалось спасти, передает «Радиоточка НСН».

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