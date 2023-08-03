Загоревшееся у берегов Нидерландов судно с электромобилями доставили в порт
3 августа 202319:31
Судно Fremantle Highway с автомобилями на борту загорелось у берегов Нидерландов и было доставлено в порт Эмсхавен, сообщил телеканал NOS.
Корабль перевозил из Германии в Египет автомобили. На борту находится почти четыре тысячи машин, из которых 498 электрокары.
Попытки экипажа потушить пожар своими силами не увенчались успехом. Несколько человека пытались спастись от огня и выпрыгнули за борт. Один член экипажа погиб.
В феврале в районе Новороссийска Сухогруз переломился надвое. Экипаж удалось спасти, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru