Загоревшееся у берегов Нидерландов судно с электромобилями доставили в порт

Корабль перевозил из Германии в Египет автомобили. На борту находится почти четыре тысячи машин, из которых 498 электрокары.

Попытки экипажа потушить пожар своими силами не увенчались успехом. Несколько человека пытались спастись от огня и выпрыгнули за борт. Один член экипажа погиб.

В феврале в районе Новороссийска Сухогруз переломился надвое. Экипаж удалось спасти, передает «Радиоточка НСН».

