Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от покойника
В Таиланде от коронавируса скончался судмедэксперт. Инфекцию COVID-19 он подхватил от покойника, пишет The Daily Mail. Это первый в мире подтвержденный случай передачи болезни живому человеку от мертвеца.
В этой связи судмедэкспертов и патологоанатомов призвали соблюдать меры безопасности. При этом организация здравоохранения призвала проводить дезинфекцию не только в операционных, но и в патологоанатомических отделениях.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что легкие скончавшихся от пневмонии людей могут стать источником заражения, если они не были правильно обработаны. Однако, как правило, вирусы в случае смерти носителя так же умирают достаточно быстро.
По состоянию на 14 апреля в мире зафиксировано почти 2 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 120 тысяч человек.
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