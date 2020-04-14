Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от покойника

В Таиланде от коронавируса скончался судмедэксперт. Инфекцию COVID-19 он подхватил от покойника, пишет The Daily Mail. Это первый в мире подтвержденный случай передачи болезни живому человеку от мертвеца.

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В этой связи судмедэкспертов и патологоанатомов призвали соблюдать меры безопасности. При этом организация здравоохранения призвала проводить дезинфекцию не только в операционных, но и в патологоанатомических отделениях.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что легкие скончавшихся от пневмонии людей могут стать источником заражения, если они не были правильно обработаны. Однако, как правило, вирусы в случае смерти носителя так же умирают достаточно быстро.

По состоянию на 14 апреля в мире зафиксировано почти 2 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 120 тысяч человек.

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ФОТО: pixabay.com
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