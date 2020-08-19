«Задушить гадюшник!» Полковник в отставке о гибели российского генерала в Сирии
Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире НСН рассказал, кто мог стоять за взрывом СВУ, в результате которого погиб российский генерал.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью российского генерал-майора и ранением двух других российских военнослужащих в Сирии. Инцидент произошел в результате подрыва самодельного взрывного устройства на обочине дороги, по которой автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН заявил, что подрыв мог стать местью сирийских боевиков за помощь, которую оказывают российские военные мирному населению республики и правительственным силам. Вместе с тем он выразил сомнение, что виновные в атаке будут найдены.
«Во-первых, даже возбуждая уголовное дело, мы не можем сегодня знать точно, кто это сделал. Пока есть подозрение на два источника. С одной стороны, это террористы, которые засели в провинции Идлиб и всячески мешают сирийской и российской армии этот гадюшник полностью задушить. А он достаточно крупный. Пока ни одна разведка мира не может сказать, сколько там боевиков засела. И эта группировка страшно нервно относится к тому, что Россия помогает Сирии. Подрыв гуманитарной колонны – это знак, который дают террористы. Они не хотят урегулирования ситуации. Россия пока никак не может отреагировать на это, потому что не знает, кто это сделал. Да и вряд ли когда-нибудь узнаем, если только кто-то из организаторов этого преступления не будет пойман и не расскажет, как это делалось», - рассказал он.
Собеседник НСН добавил, что в преступлении могут быть замешаны американские спецслужбы, которые не желают присутствия российских военных на территории нефтяных полей.
«Нельзя исключать и другой момент. Все это произошло в районе «жирных» нефтяных полей Сирии, возле которых сидят американцы. И они тоже нервно реагируют, когда россияне появляются в районе, который они контролируют. Это нам дает право размышлять о том, что, в принципе, это могли совершить американские диверсанты. Это своеобразный месседж россиянам – "не лезьте на наши нефтяные поля!". А там они совершенно варварским способом выкачивают нефть и торгуют ей. По мере того, как сужается кольцо российской армии вокруг Идлиба, тем более звереют террористы, и тем больше это не нравится США, которые пришли туда без спроса и фактически выступают сегодня на стороне террористов. Последняя их бомбежка сирийских самолетов это подтверждает», - заключил он.
Баранец напоследок заявил, что ситуация на «сирийской шахматной доске» настолько запутанная, что никто не может предугадать дальнейшее развитие событий.
В июле совместный патруль наехал на взрывное устройство на той же трассе М-4, тогда пострадали трое российских военных.
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