«Задушить гадюшник!» Полковник в отставке о гибели российского генерала в Сирии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью российского генерал-майора и ранением двух других российских военнослужащих в Сирии. Инцидент произошел в результате подрыва самодельного взрывного устройства на обочине дороги, по которой автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН заявил, что подрыв мог стать местью сирийских боевиков за помощь, которую оказывают российские военные мирному населению республики и правительственным силам. Вместе с тем он выразил сомнение, что виновные в атаке будут найдены.

«Во-первых, даже возбуждая уголовное дело, мы не можем сегодня знать точно, кто это сделал. Пока есть подозрение на два источника. С одной стороны, это террористы, которые засели в провинции Идлиб и всячески мешают сирийской и российской армии этот гадюшник полностью задушить. А он достаточно крупный. Пока ни одна разведка мира не может сказать, сколько там боевиков засела. И эта группировка страшно нервно относится к тому, что Россия помогает Сирии. Подрыв гуманитарной колонны – это знак, который дают террористы. Они не хотят урегулирования ситуации. Россия пока никак не может отреагировать на это, потому что не знает, кто это сделал. Да и вряд ли когда-нибудь узнаем, если только кто-то из организаторов этого преступления не будет пойман и не расскажет, как это делалось», - рассказал он.