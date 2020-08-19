«Будет военный ответ». В Совфеде назвали виновных в гибели российского генерала в Сирии
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, как американские спецслужбы курируют деятельность международных террористических групп.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью российского генерал-майора и ранением двух других российских военнослужащих в Сирии. Инцидент произошел в результате подрыва самодельного взрывного устройства на обочине дороги, по которой автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал НСН, что российские военные разберутся в инциденте и накажут виновных. По его мнению, за действиями боевиков стоят спецслужбы США.
«За этим стоят террористы, управляемые представителями спецслужб извне. Это обычная практика международного терроризма, который занимается тем, что наносит максимально больше ущерба и проводит теракты. При том у этого международного терроризма есть хозяева, руководители, которые ставят задачу, оказывают финансовую помощь, выделяют боеприпасы и взрывчатку и информационно сопровождают террористов. Так давно уже работают американские спецслужбы, но могут быть и другие. Террористы – это инструмент. А главными противниками России в Сирии являются те, кто находится там незаконно. Они занимаются свержением законной власти и противодействуют структурам, которые по приглашению законной власти там находятся. Это не просто намек на США, а прямое указание жирной стрелкой. Но вы не волнуйтесь за наших военных. Они проведут расследование, выяснят, кто за это ответственен. Они дадут достойный ответ и найдут всех, кто виноват. Будут приняты решения, никто без ответа не останется. Это будет военный ответ», - отметил Клинцевич.
Совместное патрулирование проводится в Сирии с середины марта. С тех пор уже было несколько аналогичных инцидентов, когда на пути следования колонны взрывались боеприпасы. В июле патруль наехал на взрывное устройство на той же трассе М-4, тогда пострадали трое российских военных.
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