«Будет военный ответ». В Совфеде назвали виновных в гибели российского генерала в Сирии

«За этим стоят террористы, управляемые представителями спецслужб извне. Это обычная практика международного терроризма, который занимается тем, что наносит максимально больше ущерба и проводит теракты. При том у этого международного терроризма есть хозяева, руководители, которые ставят задачу, оказывают финансовую помощь, выделяют боеприпасы и взрывчатку и информационно сопровождают террористов. Так давно уже работают американские спецслужбы, но могут быть и другие. Террористы – это инструмент. А главными противниками России в Сирии являются те, кто находится там незаконно. Они занимаются свержением законной власти и противодействуют структурам, которые по приглашению законной власти там находятся. Это не просто намек на США, а прямое указание жирной стрелкой. Но вы не волнуйтесь за наших военных. Они проведут расследование, выяснят, кто за это ответственен. Они дадут достойный ответ и найдут всех, кто виноват. Будут приняты решения, никто без ответа не останется. Это будет военный ответ», - отметил Клинцевич.

Совместное патрулирование проводится в Сирии с середины марта. С тех пор уже было несколько аналогичных инцидентов, когда на пути следования колонны взрывались боеприпасы. В июле патруль наехал на взрывное устройство на той же трассе М-4, тогда пострадали трое российских военных.

