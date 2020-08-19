«Будет военный ответ». В Совфеде назвали виновных в гибели российского генерала в Сирии

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, как американские спецслужбы курируют деятельность международных террористических групп.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью российского генерал-майора и ранением двух других российских военнослужащих в Сирии. Инцидент произошел в результате подрыва самодельного взрывного устройства на обочине дороги, по которой автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал НСН, что российские военные разберутся в инциденте и накажут виновных. По его мнению, за действиями боевиков стоят спецслужбы США.

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«За этим стоят террористы, управляемые представителями спецслужб извне. Это обычная практика международного терроризма, который занимается тем, что наносит максимально больше ущерба и проводит теракты. При том у этого международного терроризма есть хозяева, руководители, которые ставят задачу, оказывают финансовую помощь, выделяют боеприпасы и взрывчатку и информационно сопровождают террористов. Так давно уже работают американские спецслужбы, но могут быть и другие. Террористы – это инструмент. А главными противниками России в Сирии являются те, кто находится там незаконно. Они занимаются свержением законной власти и противодействуют структурам, которые по приглашению законной власти там находятся. Это не просто намек на США, а прямое указание жирной стрелкой. Но вы не волнуйтесь за наших военных. Они проведут расследование, выяснят, кто за это ответственен. Они дадут достойный ответ и найдут всех, кто виноват. Будут приняты решения, никто без ответа не останется. Это будет военный ответ», - отметил Клинцевич.

Совместное патрулирование проводится в Сирии с середины марта. С тех пор уже было несколько аналогичных инцидентов, когда на пути следования колонны взрывались боеприпасы. В июле патруль наехал на взрывное устройство на той же трассе М-4, тогда пострадали трое российских военных.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Сирия
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