Трое российских военных ранены при подрыве патруля в Сирии
Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования колонны российского-турецкого патруля в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
Уточняется, что взрыв произошёл во вторник утром на трассе М-4 у населённого пункта Эрих. Повреждены турецкий бронеавтомобиль и российской бронетранспортёр, передаёт РИА Новости.
По данным российского Центра по примирению, есть раненые как с российской, так и с турецкой стороны. Трое военнослужащих РФ были доставлены на авиабазу Хмеймим. Им оказана помощь, угрозы их жизни нет, говорится в сообщении.
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