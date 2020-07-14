Трое российских военных ранены при подрыве патруля в Сирии

Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования колонны российского-турецкого патруля в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Уточняется, что взрыв произошёл во вторник утром на трассе М-4 у населённого пункта Эрих. Повреждены турецкий бронеавтомобиль и российской бронетранспортёр, передаёт РИА Новости.

По данным российского Центра по примирению, есть раненые как с российской, так и с турецкой стороны. Трое военнослужащих РФ были доставлены на авиабазу Хмеймим. Им оказана помощь, угрозы их жизни нет, говорится в сообщении.

