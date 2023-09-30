Задержан экс-помощник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян

По данным ведомства, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Азербайджана, в то числе в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны».

Всего за последние дни в Армению из Карабаха переехали более 100 тысяч человек. При этом все население непризнанной республики до последнего обострения оценивалось в 120 тысяч человек.

Нагорный Карабах 20 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в четверг подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Согласно документу, до конца года будут распущены все государственные учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».

