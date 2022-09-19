«Забудут и простят?» Решение британцев «выгнать» саудовского принца назвали идиотским
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН отметил, что запрет на участие в церемониях прощания с королевой некорректен с точки зрения международных отношений.
Великобритания поступила некорректно и глупо, запретив наследному принцу Саудовской Аравии участвовать в церемониях прощания с королевой, но международная общественность не станет делать акцент на этой ситуации, чтобы не портить отношения с влиятельной на Ближнем Востоке страной, заявил руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии и ее фактический руководитель Мухаммед бин Салман досрочно покидает Лондон после запрета на участие во всех церемониях прощания с королевой Великобритании.
«У них свои законы, свои порядки, свои методы политической борьбы. Несколько глуповато делить всех на хороших и плохих, это портит политику. В данном случае я считаю, что англичане поступили глуповато, некорректно. Да, есть общество, которое против, есть права человека, но это некий международный акт (церемония прощания – прим. НСН), и Саудовская Аравия не самая последняя страна в мире, там происходят процессы, которые говорят о модернизации общества», - отметил он.
Малашенко подчеркнул, что влияние и мощь Саудовской Аравии только растут, именно поэтому данный эпизод забудется уже в ближайшее время.
«Этот эпизод с журналистом, да, конечно, очень плохо, даже говорить не стоит, но это не тот факт, который вот так можно было бы использовать в международных отношениях. Только идиоты делят мир на «их» и на «наш». В данном случае это произошло. Это забудется через две-три недели, если кто-то не захочет это разыгрывать отдельно, но я думаю, что не захотят, сегодня многие в Саудовской Аравии заинтересованы. Она вызывает интерес нефтью и огромным влиянием на Ближнем Востоке. Есть группа стран, которые вошли в мировую политику на правах держав, саудовцы и турки идут вверх по этой шкале – шкале влияния, уважения», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом сами саудовцы также не будут зацикливаться на происходящем – отказываться от западных партнеров им сегодня невыгодно, заметил Малашенко.
«Никакого разворота не будет, будет многовекторная политика, саудовцы руководствуются национальными интересами, а национальные интересы их таковы, что денег и экономики больше на Западе, но обязательно нужно подстраховаться – есть Россия, которую можно использовать в этой политике. Посмотрите, как она торгует, с кем торгует – там, где выгодно, общается с Россией», - добавил он.
Reuters сообщает, что само по себе решение пригласить наследного принца вызвало в Великобритании скандал. Ведь правозащитники многих стран считают принца организатором убийства журналиста Джамаля Хашогги.
В июле президент США Джо Байден также заявил, что наследный принц Саудовской Аравии ответственен за убийство журналиста и отметил, что из-за этого Саудовская Аравия может стать страной-изгоем, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета
- Пушилин: пресечена попытка прорыва ВСУ в город Кременная
- Мэр Донецка заявил о 13 погибших в результате обстрела ВСУ
- Песков не стал комментировать предложение Кадырова о «самомобилизации»
- В Кремле опровергли переход Кудрина в «Яндекс»
- Политолог объяснил цель визита Пелоси в Армению
- «Тот же сценарий, что в Буче»: Песков назвал враньем новые утверждения о «преступлениях» РФ
- Глава РАН снял свою кандидатуру на выборах главы Академии наук
- В ЛНР сотрудника ОБСЕ приговорили к 13 годам заключения за госизмену
- Песков: Любые претензии на территорию России получат должный ответ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru