«Забудут и простят?» Решение британцев «выгнать» саудовского принца назвали идиотским

«У них свои законы, свои порядки, свои методы политической борьбы. Несколько глуповато делить всех на хороших и плохих, это портит политику. В данном случае я считаю, что англичане поступили глуповато, некорректно. Да, есть общество, которое против, есть права человека, но это некий международный акт (церемония прощания – прим. НСН), и Саудовская Аравия не самая последняя страна в мире, там происходят процессы, которые говорят о модернизации общества», - отметил он.

Малашенко подчеркнул, что влияние и мощь Саудовской Аравии только растут, именно поэтому данный эпизод забудется уже в ближайшее время.

«Этот эпизод с журналистом, да, конечно, очень плохо, даже говорить не стоит, но это не тот факт, который вот так можно было бы использовать в международных отношениях. Только идиоты делят мир на «их» и на «наш». В данном случае это произошло. Это забудется через две-три недели, если кто-то не захочет это разыгрывать отдельно, но я думаю, что не захотят, сегодня многие в Саудовской Аравии заинтересованы. Она вызывает интерес нефтью и огромным влиянием на Ближнем Востоке. Есть группа стран, которые вошли в мировую политику на правах держав, саудовцы и турки идут вверх по этой шкале – шкале влияния, уважения», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».