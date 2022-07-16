Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд ответственен за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, считает президент США Джо Байден. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Джидде после переговоров с саудовскими властями.
«Он [наследный принц], по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это», — цитирует Байдена РИА Новости.
Кроме того, американский президент отметил, что обсудил с наследным принцем нарушения прав человека, к которым, как считает Байден, причастен Эр-Рияд.
Хашукджи был убит в 2018 году после исчезновения в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным Анкары, журналиста убили по политическим мотивам. В Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи пять человек приговорили к смертной казни. В 2021 году Национальная разведка США обнародовала доклад, в котором заявила, что наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста. Отмечалось, что Мухаммед бен Салман якобы считал Хашукджи угрозой Саудовской Аравии.
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