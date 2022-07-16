Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи

«Он [наследный принц], по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это», — цитирует Байдена РИА Новости.

Кроме того, американский президент отметил, что обсудил с наследным принцем нарушения прав человека, к которым, как считает Байден, причастен Эр-Рияд.

Хашукджи был убит в 2018 году после исчезновения в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным Анкары, журналиста убили по политическим мотивам. В Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи пять человек приговорили к смертной казни. В 2021 году Национальная разведка США обнародовала доклад, в котором заявила, что наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста. Отмечалось, что Мухаммед бен Салман якобы считал Хашукджи угрозой Саудовской Аравии.

