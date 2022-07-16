СМИ: Кронпринц Саудовской Аравии ответил Байдену на обвинения в убийстве журналиста

«Мы в королевстве приняли все юридические меры - от расследования и судебных процессов до вынесения и исполнения решений суда. Королевство также приняло меры для предотвращения повторения подобных ошибок в будущем», - передал источник слова наследного принца.

Источник также процитировал Мухаммеда бен Салмана, заявившего американскому президенту, что «подобные инциденты происходят во всем мире». Так, имелась ввиду гибель журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле от пули израильского снайпера.

Также наследный принц Саудовской Аравии назвал действия американских военнослужащих в тюрьме Абу-Грейб в Ираке «одной из ошибок США», передает ТАСС.

Ранее американский лидер заявил на пресс-конференции в Джидде после переговоров с саудовскими властями, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд ответственен за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Хашукджи был убит в 2018 году после исчезновения в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным Анкары, журналиста убили по политическим мотивам. В Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи пять человек приговорили к смертной казни. В 2021 году Национальная разведка США обнародовала доклад, в котором заявила, что наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста. Отмечалось, что Мухаммед бен Салман якобы считал Хашукджи угрозой Саудовской Аравии.

