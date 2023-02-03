Забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Англии

К серьезным перебоям движения товарных и пассажирских поездов в Англии привела забастовка британских железнодорожников, которую организовал профсоюз Aslef, сообщает The Guardian.

На протяжении двух недель сотрудники железной дороги добиваются повышения зарплаты на фоне не бывалой в стране инфляции.

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Ожидается, что в течение февраля забастовки в Великобритании продолжатся.

Ранее, как сообщала НСН, в Лондоне полмиллиона британцев вышли с требованием увеличения заработной платы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияЖелезнодорожный ТранспортЗабастовкаЖелезная Дорога
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