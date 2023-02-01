В Лондоне полмиллиона британцев вышли с требованием увеличения заработной платы
Участники крупнейшей забастовки в Великобритании начали марш по центру Лондона, сообщает телеканал Sky News.
По предварительным данным, в демонстрации могут принять участие до полумиллиона человек.
Основную часть манифестантов составляют учителя школ и преподаватели британских университетов.
Демонстранты выступают за увеличение заработной платы, а также против нового закона правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок.
Ранее 50 тысяч железнодорожников Великобритании договорились, что не выйдут на работу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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