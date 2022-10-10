The Guardian: студенты в Великобритании вынуждены бросать учёбу

Высокие темпы инфляции в Великобритании вынуждают студентов прервать учёбу. На фоне подорожания электроэнергии и продуктов сотни тысяч молодых людей отказываются от обучения, так как больше не могут платить за своё образование.

Как заявила изданию The Guardian представитель ассоциации британских университетов MillionPlus Рэйчел Хьюитт, резкое повышение счетов и кризис стоимости жизни сильнее всего ударили по студентам, многие из которых отказались от поддержки родителей и теперь вынуждены бросить обучение. По данным MillionPlus, уже более 300 тысяч студентов заявили о желании отказываться от высшего образования.