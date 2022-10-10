The Guardian: студенты в Великобритании вынуждены бросать учёбу
Высокие темпы инфляции в Великобритании вынуждают студентов прервать учёбу. На фоне подорожания электроэнергии и продуктов сотни тысяч молодых людей отказываются от обучения, так как больше не могут платить за своё образование.
Как заявила изданию The Guardian представитель ассоциации британских университетов MillionPlus Рэйчел Хьюитт, резкое повышение счетов и кризис стоимости жизни сильнее всего ударили по студентам, многие из которых отказались от поддержки родителей и теперь вынуждены бросить обучение. По данным MillionPlus, уже более 300 тысяч студентов заявили о желании отказываться от высшего образования.
MillionPlus призывает университеты разработать меры поддержки студентов, так как сейчас они не получают господдержки и скидок при оплате электроэнергии в общежитиях. Некоторые университеты уже пошли на такие меры, как увеличение грантов, выдача ваучеров на питание и скидок на транспорт.
Ранее на фоне ухудшения экономической ситуации в странах Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику в отношении России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- ЕС окажет Киеву дополнительную военную поддержку
- Офис Зеленского анонсировал срочное заседание G7 по Украине
- ВСУ обстреляли белгородское село Конопляновка из ракетного комплекса «Точка-У»
- Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину
- Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре по всей Украине
- Лукашенко: Минск предупредили о нанесении удара с территории Украины
- Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
- Кадыров заявил, что «на сто процентов» доволен проведением спецоперации
- Путин заявил о «бестолковщине» при частичной мобилизации
- СМИ: Датский остров Борнхольм остался без электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru