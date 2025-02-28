Трамп заявил Зеленскому, что его проблемы начинаются «прямо сейчас»

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что проблемы Киева начинаются с текущего момента. На встрече в Белом доме Трамп отметил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией и сталкивается с серьезными проблемами.

Американский лидер подчеркнул, что Зеленский «играет с жизнями миллионов людей» и рискует развязать третью мировую войну. Трамп выразил сожаление по поводу вовлечения США в конфликт на Украине, заявив, что чувствует личную ответственность за участие страны в военных действиях.