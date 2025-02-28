Трамп заявил Зеленскому, что его проблемы начинаются «прямо сейчас»
Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что проблемы Киева начинаются с текущего момента. На встрече в Белом доме Трамп отметил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией и сталкивается с серьезными проблемами.
Американский лидер подчеркнул, что Зеленский «играет с жизнями миллионов людей» и рискует развязать третью мировую войну. Трамп выразил сожаление по поводу вовлечения США в конфликт на Украине, заявив, что чувствует личную ответственность за участие страны в военных действиях.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями у Западного крыла, после чего состоялась официальная встреча.
Перед визитом в Белый дом Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США, обсудив продолжение военной помощи Украине и соответствующие законодательные инициативы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru