Перед визитом Зеленского в США Трамп заявил, что уважает его
28 февраля 202502:31
Американский лидер Дональд Трамп, назвавший ранее президента Украины Владимира Зеленского диктатором, заявил журналистам, что уважает его.
Заявление прозвучало в преддверии встречи лидеров двух стран, которая пройдет 28 февраля в Вашингтоне.
Также Трамп сказал, что не может поверить в то, что ранее назвал Зеленского диктатором и указал, что их отношения стали немного раздражающими.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru