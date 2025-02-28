Перед визитом Зеленского в США Трамп заявил, что уважает его

Американский лидер Дональд Трамп, назвавший ранее президента Украины Владимира Зеленского диктатором, заявил журналистам, что уважает его.

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Заявление прозвучало в преддверии встречи лидеров двух стран, которая пройдет 28 февраля в Вашингтоне.

Также Трамп сказал, что не может поверить в то, что ранее назвал Зеленского диктатором и указал, что их отношения стали немного раздражающими.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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