Перед визитом Зеленского в США Трамп заявил, что уважает его

Заявление прозвучало в преддверии встречи лидеров двух стран, которая пройдет 28 февраля в Вашингтоне.

Также Трамп сказал, что не может поверить в то, что ранее назвал Зеленского диктатором и указал, что их отношения стали немного раздражающими.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

