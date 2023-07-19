Пентагон: ракеты КНДР способны достигать территории США

Северокорейские баллистические ракеты, испытания которых проводит Пхеньян, способны достигать территории Соединенных Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Джона Акуилино.

СМИ: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

По его словам, при этом пока неясно, могут ли они преодолеть такое расстояние в ядерном оснащении. Для этого необходимо уменьшение размеров боеголовки. Акуилин отметил, что неясно, могут ли в КНДР это сделать.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон ранее заявила, что США будут нести ответственность за ядерную эскалацию на Корейском полуострове. Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Пхеньяном, передает «Радиоточка НСН».

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