Пентагон: ракеты КНДР способны достигать территории США

По его словам, при этом пока неясно, могут ли они преодолеть такое расстояние в ядерном оснащении. Для этого необходимо уменьшение размеров боеголовки. Акуилин отметил, что неясно, могут ли в КНДР это сделать.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон ранее заявила, что США будут нести ответственность за ядерную эскалацию на Корейском полуострове. Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Пхеньяном, передает «Радиоточка НСН».

