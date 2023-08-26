Yle: задержанный в Финляндии один из лидеров ДШРГ «Русич» попросит убежища
Россиянин, которого задержали в Финляндии по запросу Украины, планирует просить у Хельсинки убежища, сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на адвоката задержанного.
По информации российского посольства, дипломаты поддерживают связь с адвокатом и родственниками гражданина РФ. В дипмиссии также добавили, что 23 августа финской стороне направляли запрос на проведение встречи с задержанным.
Ранее стало известно о задержании Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В Финляндии 36-летнего Петровского подозревают в участии в деятельности террористической группировки, его дело рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.
До этого посольство России заявило, что финская сторона проинформировала дипведомство о задержании россиянина по обращению украинской стороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под украинский обстрел попало село в Брянской области
- Yle: задержанный в Финляндии один из лидеров ДШРГ «Русич» попросит убежища
- Неизвестные отправили сожженные экземпляры Корана представителям мечети в Швеции
- «СТРАНА.ua»: в Житомирской области Украины столкнулись учебные самолёты Л-39
- Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
- Hürriyet: Лесной пожар приближается к Стамбулу
- The Guardian: Представители НАТО обсудили с ВСУ «застопорившееся» наступление
- Пожар на складе пиротехники в Кемерово потушили
- «Не верю»! Ватикан претендует на посредничество в переговорах России и Украины
- Президент Венгрии заявила о скорых переменах в решении украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru