Yle: задержанный в Финляндии один из лидеров ДШРГ «Русич» попросит убежища

Россиянин, которого задержали в Финляндии по запросу Украины, планирует просить у Хельсинки убежища, сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на адвоката задержанного.

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По информации российского посольства, дипломаты поддерживают связь с адвокатом и родственниками гражданина РФ. В дипмиссии также добавили, что 23 августа финской стороне направляли запрос на проведение встречи с задержанным.

Ранее стало известно о задержании Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В Финляндии 36-летнего Петровского подозревают в участии в деятельности террористической группировки, его дело рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.

До этого посольство России заявило, что финская сторона проинформировала дипведомство о задержании россиянина по обращению украинской стороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Социальные сети
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