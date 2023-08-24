Yeni Safak: США ведут негласную войну против Турции

Журналист обратил внимание, что американские военные провели учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, отмечает телеканал «360». Командующий спецназом США Джефф Деннис принял участие в «выпускной церемонии» курдов, которых он обучал в Сирии.

«Турция находится в состоянии "тайной", негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником!» — отмечается в материале.

По мнению автора, никакой «новой эры» в отношениях двух стран, объявленной президентом США Джо Байденом, в этих условиях быть не может.

Коркмаз привел еще один пример того, что Вашингтон является «врагом для Турции», напомнив об отправке эсминца USS Ramage к Кипру после столкновений миротворцев ООН и турок в буферной зоне острова. Кроме того, США отказались применять эмбарго на поставки оружия Кипру в следующем году, пишет «Свободная пресса».

«Оказывая, с одной стороны, всевозможную поддержку грекам-киприотам, с другой – Греции, организуют и готовят этот избалованный дуэт западного клуба против Турции», — подчеркнул журналист.

