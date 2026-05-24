Хинштейн: Вагон с топливом загорелся в Курской области после атаки БПЛА ВСУ

По словам губернатора, БПЛА ВСУ ударил по железнодорожным путям в Льговском районе, в результате чего произошёл пожар в вагоне с топливом.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из близлежащего населённого пункта временно отселяют 76 человек. Их разместят у родственников, при необходимости - предоставят жильё. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ночью в пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), в котором находились 86 учащихся. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».