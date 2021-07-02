Так издание Sankei Shimbun описала реакцию главы российского лидера на инцидент с британским эсминцем.

Материал вызвал беспокойство у японцев, которые решили, что заявления Путина о том, что произошло у берегов Крыма с Defender, направлены против Токио, а слова лидера России имеют отношение к активности КНР в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море.

«Союз России и Китая — страшная вещь! И Япония должна его бояться!» - написал один из читателей новостного портала Yahoo News Japan. Другой cxbnftn, что «Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок».

«В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий», — высказался еще один посетитель Yahoo News Japan.

Путин на прямой линии сообщил, что в провокации с эсминцем участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

По словам главы государства, провокация с эсминцем Defender у Крыма поставила мир на грань Третьей мировой войны.

