Японцам посоветовали эвакуироваться из-за мощных ливней

Наиболее обильные дожди идут в центральной и южной частях региона. В отдельных районах выпало более 30 мм осадков. По словам синоптиков, этот показатель вырастет до 70 мм.

Два эвакуационных центра действуют на территории мэрии Окинавы и на площади Культуры Благосостояния.

Тем временем, не менее 130 деревьев повалено в Московской области из-за разгула стихии сегодня после полудня. Зафиксировано также два десятка подтоплений.

