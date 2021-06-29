Японцам посоветовали эвакуироваться из-за мощных ливней
Жителей японской префектуры Окинава призвали эвакуироваться в специальные центры из-за мощных ливней, которые могут привести к подтоплениям, сообщает FNN.
Наиболее обильные дожди идут в центральной и южной частях региона. В отдельных районах выпало более 30 мм осадков. По словам синоптиков, этот показатель вырастет до 70 мм.
Два эвакуационных центра действуют на территории мэрии Окинавы и на площади Культуры Благосостояния.
Тем временем, не менее 130 деревьев повалено в Московской области из-за разгула стихии сегодня после полудня. Зафиксировано также два десятка подтоплений.
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