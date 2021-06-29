Японцам посоветовали эвакуироваться из-за мощных ливней

Жителей японской префектуры Окинава призвали эвакуироваться в специальные центры из-за мощных ливней, которые могут привести к подтоплениям, сообщает FNN.

Вильфанд рассказал, когда в Крыму прекратятся ливни

Наиболее обильные дожди идут в центральной и южной частях региона. В отдельных районах выпало более 30 мм осадков. По словам синоптиков, этот показатель вырастет до 70 мм.

Два эвакуационных центра действуют на территории мэрии Окинавы и на площади Культуры Благосостояния.

Тем временем, не менее 130 деревьев повалено в Московской области из-за разгула стихии сегодня после полудня. Зафиксировано также два десятка подтоплений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: EPA/YOMIURI SHIMBUN
ТЕГИ:ОсадкиЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры