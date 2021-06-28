До 150 деревьев повалено на дорогах Подмосковья при «суперливне»
Не менее 130 деревьев повалено в Московской области из-за разгула стихии сегодня после полудня. Об этом информирует региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Зафиксировано также два десятка подтоплений.
Кроме того, в населённом пункте Островцы Раменского района на стройплощадке сильный ветер повалил башенный кран. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждено имущество застройщика, линия электросети «МОЭСК» и сеть уличного освещения.
В ликвидации последствий непогоды принимают участие около 250 рабочих и порядка ста единиц дорожной техники. Работы предполагается закончить до утра вторника.
По данным синоптиков, в столичном регионе выпало около 70% месячной нормы осадков. Ливни, грозы и град с усилением ветра прогнозируются до конца дня.
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