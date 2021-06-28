До 150 деревьев повалено на дорогах Подмосковья при «суперливне»

Не менее 130 деревьев повалено в Московской области из-за разгула стихии сегодня после полудня. Об этом информирует региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Зафиксировано также два десятка подтоплений.

Кроме того, в населённом пункте Островцы Раменского района на стройплощадке сильный ветер повалил башенный кран. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждено имущество застройщика, линия электросети «МОЭСК» и сеть уличного освещения.