До 150 деревьев повалено на дорогах Подмосковья при «суперливне»

Не менее 130 деревьев повалено в Московской области из-за разгула стихии сегодня после полудня. Об этом информирует региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Зафиксировано также два десятка подтоплений.

Кроме того, в населённом пункте Островцы Раменского района на стройплощадке сильный ветер повалил башенный кран. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждено имущество застройщика, линия электросети «МОЭСК» и сеть уличного освещения.

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В ликвидации последствий непогоды принимают участие около 250 рабочих и порядка ста единиц дорожной техники. Работы предполагается закончить до утра вторника.

По данным синоптиков, в столичном регионе выпало около 70% месячной нормы осадков. Ливни, грозы и град с усилением ветра прогнозируются до конца дня.

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Фото: ramns.ru
ТЕГИ:ПогодаЛивеньПодмосковье
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