Японца арестовали после того, как он ударил жену банановой кожурой

Согласно данным, 62-летняя женщина сама позвонила в полицейский участок и сообщила, что муж избил ее банановой кожурой. Она добавила, что супруг находится в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляет ее. Полицейские, прибывшие на место, допросили 59-летнего мужчину, и тот признался в содеянном.

Он объяснил, что конфликт произошел по вине соседа: тот припарковал свой автомобиль на участке супругов, поэтому мужчина хотел с ним поговорить, однако жена его всячески отговаривала. Кроме того, мужчина поссорился и с полицейскими, назвав сложившуюся ситуацию сугубо семейным делом.

Подчеркивается, что мужчину привлекут к ответственности за домашнее насилие и нападение.

Ранее суд в ЛНР приговорил неоднократно судимого уроженца Краснодара к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство бывшей сожительницы, передает «Радиоточка НСН».

