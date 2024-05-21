Японца арестовали после того, как он ударил жену банановой кожурой
Мужчину в Японии арестовали после того, как он ударил свою жену банановой кожурой. Об этом сообщило издание Mothership.
Согласно данным, 62-летняя женщина сама позвонила в полицейский участок и сообщила, что муж избил ее банановой кожурой. Она добавила, что супруг находится в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляет ее. Полицейские, прибывшие на место, допросили 59-летнего мужчину, и тот признался в содеянном.
Он объяснил, что конфликт произошел по вине соседа: тот припарковал свой автомобиль на участке супругов, поэтому мужчина хотел с ним поговорить, однако жена его всячески отговаривала. Кроме того, мужчина поссорился и с полицейскими, назвав сложившуюся ситуацию сугубо семейным делом.
Подчеркивается, что мужчину привлекут к ответственности за домашнее насилие и нападение.
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