Японский премьер протестует из-за отказа РФ обсуждать мирный договор

Он назвал такое отношение к обсуждению территориального спора недопустимым. «Мы выражаем решительный протест», — заявил премьер Японии.

Напомним, российские власти отказались от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее санкций против Москвы, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

