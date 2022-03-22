Японский премьер протестует из-за отказа РФ обсуждать мирный договор
Решение российских властей выйти из диалога с Токио по мирному договору является «неприемлемо жестким», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского премьера Фумио Кисиду.
Он назвал такое отношение к обсуждению территориального спора недопустимым. «Мы выражаем решительный протест», — заявил премьер Японии.
Напомним, российские власти отказались от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее санкций против Москвы, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.
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