Японский премьер протестует из-за отказа РФ обсуждать мирный договор

Решение российских властей выйти из диалога с Токио по мирному договору является «неприемлемо жестким», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского премьера Фумио Кисиду.

Япония прокомментировала решение России по мирному договору

Он назвал такое отношение к обсуждению территориального спора недопустимым. «Мы выражаем решительный протест», — заявил премьер Японии.

Напомним, российские власти отказались от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее санкций против Москвы, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мирный ДоговорРоссияЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры