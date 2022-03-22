Япония прокомментировала решение России по мирному договору

Диппредставительство назвало решения неприемлемыми. Аналогично посольство отреагировало на приостановку работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Как считает диппредставительство, это является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей».

Напомним, российские власти отказались от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее санкций против Москвы, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

