Япония прокомментировала решение России по мирному договору

Посольство Японии в Москве прокомментировало приостановку Россией переговоров по заключению мирного договора между странами и работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, сообщает «Интерфакс».

Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору и отменила визы

Диппредставительство назвало решения неприемлемыми. Аналогично посольство отреагировало на приостановку работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Как считает диппредставительство, это является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей».

Напомним, российские власти отказались от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее санкций против Москвы, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

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