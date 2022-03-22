Япония прокомментировала решение России по мирному договору
Посольство Японии в Москве прокомментировало приостановку Россией переговоров по заключению мирного договора между странами и работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, сообщает «Интерфакс».
Диппредставительство назвало решения неприемлемыми. Аналогично посольство отреагировало на приостановку работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Как считает диппредставительство, это является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей».
Напомним, российские власти отказались от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее санкций против Москвы, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.
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