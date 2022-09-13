Японская журналистка обвинила Украину в разжигании конфликта в Донбассе
Военный конфликт не нужен Донбассу, в его разжигании виновата Украина. Об этом пишет японская журналистка Асука Токуяма в своем материале для Daily Shinco.
В июне Токуяма посетила Донецк и Мариуполь, пишет Газета.ру.
«По всему городу благоухали розы. В парке болтали бабушки, продавая цветы и вкусную домашнюю еду. Царил совершенно мирный пейзаж», — рассказала журналистка о Донецке.
Однако в повседневной жизни города присутствуют и «школы, лежащие в руинах», указала автор. Также японская журналистка посетила Мариуполь. Токуяма рассказала, что здесь восстановили водо– и электроснабжение, для местных жителей появились вакансии на бирже труда, и население больше не торопится уезжать из города.
Как отметила Токуяма, пока жители Донбасса обустраивают мирную жизнь, другая сторона выпускает по ним снаряды. Журналистка заключила, что в конфликте заинтересована Украина, отмечает телеканал «360».
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