Японская журналистка обвинила Украину в разжигании конфликта в Донбассе

В июне Токуяма посетила Донецк и Мариуполь, пишет Газета.ру.

«По всему городу благоухали розы. В парке болтали бабушки, продавая цветы и вкусную домашнюю еду. Царил совершенно мирный пейзаж», — рассказала журналистка о Донецке.

Однако в повседневной жизни города присутствуют и «школы, лежащие в руинах», указала автор. Также японская журналистка посетила Мариуполь. Токуяма рассказала, что здесь восстановили водо– и электроснабжение, для местных жителей появились вакансии на бирже труда, и население больше не торопится уезжать из города.

Как отметила Токуяма, пока жители Донбасса обустраивают мирную жизнь, другая сторона выпускает по ним снаряды. Журналистка заключила, что в конфликте заинтересована Украина, отмечает телеканал «360».

